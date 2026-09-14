Главный тренер киевского Динамо Игорь Костюк прокомментировал победу бело-синих над Эпицентром (3:0) в матче шестого тура УПЛ.

«Уже много очков Динамо потеряло, так что нужно было побеждать. Выполнили то, о чем договаривались. Лучший подарок на день рождения.

Штрафной Пономаренко? Это его желание забивать и мастерство, потому что в юношеской команде он забивал со штрафных. Удивления здесь нет».

Андрей Ярмоленко – важный игрок и на поле, и внутри коллектива помогает игрокам. Мы рады за него, что он побил рекорд Шацких», – сказал Костюк в эфире УПЛ ТВ.