Павел Василенко

Президент ФИФА Джанни Инфантино оказался в центре нового скандала. Британская правозащитная организация FairSquare подала официальную жалобу в Международный олимпийский комитет (МОК), обвинив футбольного функционера в нарушении принципа политического нейтралитета.

В заявлении утверждается, что Инфантино неоднократно демонстрировал политическую поддержку президенту США Дональду Трампу, что, по мнению авторов жалобы, противоречит Кодексу этики МОК. FairSquare заявляет о пяти случаях возможных нарушений и утверждает, что имеет убедительные доказательства.

Одним из ключевых эпизодов называют ситуацию с нападающим сборной США Фоларином Балогуном. По версии организации, после вмешательства Трампа Инфантино отменил дисквалификацию футболиста перед матчем с Бельгией. Также в жалобе говорится о якобы продвижении президентом ФИФА фанатского сайта, связанного с администрацией США.

Подобное обращение FairSquare ранее направляла в комитет по этике ФИФА, а затем его поддержали Норвежская футбольная ассоциация и отдельные депутаты Европарламента. Президент МОК Кирсти Ковентри уже подтвердила, что организация рассмотрит поданную жалобу.