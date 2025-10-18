Ассистент главного тренера СК Полтава Игорь Тимченко подвел итоги матча 9 тура УПЛ против Оболони (1:2). Его слова приводит УПЛ ТВ.

Оболонь хорошо оборонялась. Было много подач, передач, но они, в принципе, справлялись. Поэтому, конечно, соперник мешал.

Здесь две стороны медали: одна - это соперник, который играл довольно надежно, а другая - это то, что мы не играли так агрессивно, как нужно было, чтобы поставить перед соперником неразрешимые задачи. Мы их не поставили, и они справились. Хотя считаю, что моменты, которые мы себе привезли, мы привезли сами. Еще раз говорю: равная игра, и мы в ней проиграли, - сказал Тимченко.