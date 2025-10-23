Бывший тренер Колоса Ярослав Вишняк в эксклюзивном интервью Xsport перед матчем второго тура Лиги конференций Самсунспор – Динамо поделился анализом игровой кризиса киевлян.

Сложный вопрос, ведь мы не знаем, что происходит внутри клуба. В первую очередь, бросаются в глаза проблемы в защите. Киевляне начали отдавать выигрышные матчи, и это является проблемой. В последний раз Динамо не пропускало во втором матче с Маккаби Т-А. Мне кажется, что причина нестабильности заключается в тасовке защитников. На каждый матч выходит новое сочетание игроков. По разным причинам игроки выпадают. Так же в опорной зоне постоянная ротация не добавляет стабильности. Можно констатировать, что стабильность в результатах напрямую зависит от стабильности в каждой линии. Нет понимания, утрата концентрации, которая приводит к ошибкам.

Через подобные ситуации проходят в каждой команде. Плохо, что это становится достоянием общественности. Команда может быть частично абстрагирована от этого, потому что если фокус держать на внешнем, то совсем не будет времени думать о футболе.

Шовковский держится на имени? Как тренер могу только выразить слова поддержки Александру Владимировичу, для которого это первый самостоятельный опыт работы тренером. Шовковский для себя впервые оказался в тех условиях, когда нужно принимать решения, которые будут влиять на судьбу команды. Проще всего поливать грязью и хейтить. Ситуация не настолько безнадежна, что из нее нет выхода. Требовать максимума при имеющихся у Динамо возможностях – вопрос риторический. Одно дело, когда тренируешь сформированных футболистов преимущественно и совсем другое, когда нужно ждать, пока кто-то выстрелит, если удастся. Есть неплохие игроки по меркам УПЛ, но мы не можем объективно их оценить во внутреннем чемпионате.