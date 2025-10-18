Главный тренер Оболони Александр Антоненко подвёл итоги матча 9 тура УПЛ против СК Полтава (2:1). Его слова приводит УПЛ ТВ.

Главное - что мы правильно работаем. Мы знали, что победы придут, главное - работать. Эту победу хотим посвятить нашим работникам, поздравить с днём пищевика. Эта победа - для них.

Хочу сказать, что СК Полтава - очень неплохая команда. Они работают, у них бойцовские качества, наверное, лучшие в УПЛ. Думаю, что тренерский состав работает в правильном направлении, они понимают, чего от них хотят. Наверное, выбрав такой стиль, они понимали, что им будет тяжело, - и из этого выходит их игра, - сказал Антоненко.