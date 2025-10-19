Третье поражение подряд. Судьбу матча ЛНЗ – Колос решил пенальти
В поединке был забит один мяч
около 1 часа назад
Фото - ФК ЛНЗ
В матче девятого тура Украинской Премьер-лиги черкасский ЛНЗ на своем поле принимал ковалевский Колос. Встреча завершилась минимальной победой хозяев с счетом 1:0.
На 75-й минуте пенальти реализовал Проспер Обах. Отметим, что Колос потерпел третье поражение подряд.
На данный момент ЛНЗ занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 17 очков. Колос расположился на седьмой позиции с 14 баллами.
УПЛ, 9-й тур
ЛНЗ – Колос – 1:0
Гол: Обах, 75 (пенальти).