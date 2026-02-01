Испанский тренер Микель Артета может завершить работу в лондонском Арсенале по итогам этого сезона. Об этом сообщает издание Give Me Sport.

По данным источника, руководство клуба готово расстаться с 43-летним специалистом, если команда не сможет завоевать чемпионский титул в Английской Премьер-лиге.

После 24 туров АПЛ Арсенал набрал 53 очка и возглавляет турнирную таблицу. В Лиге чемпионов канониры также выступили уверенно, набрав 24 балла в восьми матчах и выйдя в 1/8 финала с первого места.

Ранее Артета отреагировал на разгромную победу над Лидсом.