Украинский вингер Андрей Ярмоленко, представляющий киевское Динамо, в настоящее время не тренируется с основной командой, об этом информирует телеграм-канал Динамовец.

Как сообщается, 35-летний игрок работает по индивидуальной программе, однако причины такого режима для футболиста пока остаются неизвестными.

Динамо стартует в новом сезоне с матчей второго раунда квалификации Лиги чемпионов против мальтийского клуба Хамрун Спартанс. Первый поединок состоится на выезде 22 июля в 20:00 по киевскому времени, матч-ответ назначен на 29 июля в 21:00.

В прошлом сезоне Ярмоленко провел 33 матча за бело-синих, отметившись 12 голами и одной голевой передачей. Всего за Динамо на его счету 393 игры, 157 забитых мячей и 96 ассистов.

Ранее сообщалось, что Динамо презентовало форму на сезон 2025/26.