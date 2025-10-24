АЕК Ларнака шокировал Кристал Пэлас в дуэли обидчиков Динамо. Видео
Кипрский клуб показал киевскому, как нужно играть с представителем АПЛ
около 1 часа назад
Во втором туре общего этапа Лиги конференций Кристал Пэлас на своем поле сенсационно проиграл АЕКу из Ларнаки.
Единственный мяч забил Баич на 51-й минуте. Несмотря на почти четырёхкратное преимущество по ударам по воротам (15 против 4), англичане не смогли сломать оборону киприотов и спасти матч. Интересно, что в последние три года обе команды побеждали киевское Динамо.
К вашему вниманию обзор матча.
АЕК Ларнака набрал шесть очков и сенсационно занимает второе место в таблице. Кристал Пэлас (3) делит 16-17 места с Шахтёром.
Лига конференций. Общий этап, второй тур
Кристал Пэлас (Англия) – АЕК Ларнака (Кипр) 0:1
Гол: Баич, 51
Кристал Пэлас: Хендерсон, Гей, Лакруа, Канво (Нкетиа 60), Пино (Уортон 71), Сарр (Уче 87), Митчелл, Муньос, Лерма (Камада 71), Хьюз (Эссе 87), Матета
АЕК: Аломерович, Ньяли, Мирамон, Саборит, Роберж, Миличевич, Роден, Чакон (Иванович 19), Ледеш, Понс (Суарес 80), Баич (Ангельски 80)
Предупреждения: Матета, Нкетиа – Понс, Роден