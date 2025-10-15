Сборная Португалии накануне завершила домашний матч квалификации к ЧМ-2026 вничью с Венгрией. После финального свистка полузащитник Жоау Палинья поделился своим мнением об игре португальской команды.

«Когда ты выигрываешь с минимальным отрывом и играешь против сильных команд, это всегда риск. Нам нужно анализировать и улучшать эти аспекты нашей концентрации.

Я думаю, что мы слишком много отдали мяч соперникам. В этом не было никакой необходимости. Больше всего, во втором тайме нам не хватало давления, чтобы они не атаковали так много. Не знаю, была ли это усталость или что-то еще, но мы перестали прессинговать.

Каждая игра имеет свою историю, нам нужно ее проанализировать, а в следующей игре мы хотим обеспечить себе квалификацию. Мы совсем не удовлетворены этой ничьей. Нашей целью было пройти дальше и обеспечить себе квалификацию дома уже в этом матче.

Следующий этап — в ноябре, и мы не сомневаемся, что достигнем своей цели. Я думаю, это лишь вопрос времени. Я считаю, что то, что произошло сегодня, имеет важную причину — нужно было закрывать игру раньше. Даже если бы мы забили три или четыре гола, всегда было бы место для улучшения», — заявил португальский исполнитель.