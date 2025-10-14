В пятницу, 17 октября, в рамках 1/32 финала Кубка Португалии состоится встреча между Шавешем и Бенфикой. Участие украинского полузащитника Георгия Судакова остается под вопросом из-за травмы, полученной во время пребывания в сборной Украины.

Спортивный физиотерапевт Руй Фариа поделился подробностями о состоянии 23-летнего хавбека, отметив, что восстановление идет по плану, однако нужна осторожность.

«Судаков повредил сустав в верхней части плеча — травма затрагивает акромиально-ключичное соединение из-за разрыва некоторых волокон. Это вызвало растяжение защитной капсулы. Бенфика оценивает это как легкое растяжение — фактически вывих первой степени. Он не такой опасный, как мог бы показаться. В первые дни игрок будет испытывать дискомфорт и даже боль, но ее можно контролировать с помощью защиты сустава и медикаментов. Восстановление должно быть сравнительно быстрым».

По информации A Bola, Судаков все же имеет шансы вернуться на поле, но Жозе Моуринью не намерен рисковать и спешить его возвращение, чтобы избежать повторного повреждения. Ожидается, что украинец появится в составе уже в матче Лиги чемпионов против Ньюкасла.