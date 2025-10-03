Вингер Монреаля и сборной Украины U-20 Геннадий Синчук в интервью XSPORT высказался по поводу второго предупреждения на ЧМ-2025, которое лишило его участия в матче 3 тура против Парагвая.

19-летний футболист также высказался о нововведениях на Мундиале в Чили с использованием видеоповтора.

Я много думал перед игрой, чтобы вдруг не получить желтую, потому что понимал, что это может быть вторая. На следующий день проснулся и понимаешь, что где-то есть моя вина, что не сыграю. Даже с моим соседом по комнате говорил: Блин, я завтра не играю. Давайте, пацаны. Я так же переспрашивал за это у арбитра, на что услышал в ответ, будто он забыл ее дать сразу. Хотя VAR смотрели на предмет прямого удаления, а желтые карточки не подпадают под просмотр. Я этого не понял. Сложнее смотреть со стороны. Каждый момент ты эмоционально воспринимаешь на лавке. Могу привести пример матча с Норвегией, когда я получил травму на Евро. Чем ближе к матчу, тем больше начинает трясти, - объяснил Синчук.

Синчук в двух матчах ЧМ-2025 отметился двумя голами.

Заключительный матч группового этапа ЧМ-2025 Украина проведет против Парагвая. Встреча состоится 3 октября в столице Чили Сантьяго и начнется в 23:00 по киевскому времени.

«Чем ближе к Парагваю, тем больше начинает трясти». Эксклюзивное интервью Геннадия Синчука Xsport.