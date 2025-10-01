Полузащитник сборной Украины: «Сказали, что судья забыл показать жёлтую»
Украина поделила очки с Панамой на ЧМ U-20
около 6 часов назад
Вингер Монреаля и сборной Украины U-20 Геннадий Синчук высказался по поводу второго предупреждения на ЧМ-2025, что лишило его участия в матче 3 тура против Парагвая. Его слова приводит Суспильне.
Спросил у рефери, сказал, что его не бил, не делал никаких движений. Это такая команда, что они играют неприятно: игрок просто набежал на меня и шел, чтобы затянуть время. Насколько я знаю, после VAR они не могут давать желтую карточку. Мне сказали, что судья сначала забыл показать мне желтую карточку. Не знаю, я не арбитр, ему виднее, - рассказал Синчук.
Синчук в двух матчах ЧМ-2025 отметился двумя голами.
