Вингер Монреаля и сборной Украины U-20 Геннадий Синчук высказался по поводу второго предупреждения на ЧМ-2025, что лишило его участия в матче 3 тура против Парагвая. Его слова приводит Суспильне.

Спросил у рефери, сказал, что его не бил, не делал никаких движений. Это такая команда, что они играют неприятно: игрок просто набежал на меня и шел, чтобы затянуть время. Насколько я знаю, после VAR они не могут давать желтую карточку. Мне сказали, что судья сначала забыл показать мне желтую карточку. Не знаю, я не арбитр, ему виднее, - рассказал Синчук.