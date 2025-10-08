Полузащитник Шахтера продолжает страдать от разнообразных травм
Быстрое возвращение вполне возможно
22 минуты назад
Фото - ФК Шахтер
Хавбек Шахтера и сборной Украины Дмитрий Криськив не сможет помочь дончанам после паузы на матчи сборных, сообщает инсайдер Игорь Бурбас.
24-летний футболист получил повреждение в матче 7 тура УПЛ против Руха (4:0).
Криськив не будет доступен ближайшие 3 недели. Шахтер отправил футболиста на реабилитацию за границу.
Дмитрий в этом сезоне сыграл 4 матча за Шахтер, в которых пока не отличался.