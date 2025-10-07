Бразильский защитник Шахтера Марлон Сантос в этом сезоне провел за донецкий клуб всего 24 минуты во всех турнирах.

По информации ТаТоТаке, главный тренер Арда Туран пока не использует игрока активно, поскольку после возвращения из США Марлон прибыл с лишним весом.

Сейчас центрбек работает над восстановлением формы и планирует в ближайшее время вернуть оптимальную физическую готовность.

Марлон перешел в Шахтер летом 2021 года из итальянского Сассуоло за 12 миллионов евро. Всего за донецкий клуб он сыграл 22 официальных матча, не отметившись результативными действиями. По версии Transfermarkt, 29-летний бразилец оценивается в три миллиона евро.

Ранее стало известно, что Эгиналду вернулся к тренировкам в составе Шахтера.