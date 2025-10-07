Донецкий Шахтер сообщил о возвращении к тренировкам бразильского универсала Эгиналду, который получил травму в августе в матче с Панатинаикосом и пропустил игры в сентябре и начале октября.

Ожидается, что игрок, способный действовать как на флангах, так и в центре атаки, попадет в заявку на матч чемпионата Украины против Полесья.

В этом сезоне Эгиналду провел за команду Арды Турана четыре матча, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает его в четыре миллиона евро, а контракт с Шахтером действует до конца июня 2030 года.

Шахтер лидирует в турнирной таблице УПЛ с 17 очками, опережая Динамо и Кривбасс на одно очко.

Ранее стало известно, что Шахтер готов отдать 20 миллионов за бразильского вингера.