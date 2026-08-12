Сергей Разумовский

Опорный полузащитник Динамо Николай Михайленко снова работает в общей группе киевской команды. По информации «ТаТоТаке», 25-летний футболист присоединился к партнерам в начале этой недели.

Для Михайленко это первые полноценные тренировки после долгого перерыва, связанного с травмой колена. 16 июня игрок перенес операцию на коленном суставе в Германии, после чего начал длительный процесс восстановления. В течение последующих недель полузащитник проходил реабилитацию и постепенно возвращался к физическим нагрузкам.

Накануне Михайленко уже вошел в заявку Динамо на матч-ответ третьего раунда квалификации Лиги конференций против Карабаха. В то же время попадание в заявку еще не означает, что полузащитник гарантированно сможет принять участие в поединке. Окончательное решение о его готовности будут принимать тренерский и медицинский штабы киевлян.