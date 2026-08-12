Пономаренко о матче с Карабахом: «Мы приехали сюда побеждать и проходить дальше»
Форвард Динамо поделился ожиданиями от ответной игры квалификации Лиги конференций
Нападающий Динамо Матвей Пономаренко поделился мыслями перед ответным матчем третьего раунда квалификации Лиги конференций против Карабаха. Слова игрока передает пресс-служба клуба.
Думаю, будет тяжелая игра, ведь читал, что на стадионе ожидается около 30 тысяч болельщиков, которые будут гнать свою команду вперед. Но мы ко всему готовы. У нас есть преимущество в один мяч, и мы приехали сюда побеждать и проходить дальше.
Любая игра в еврокубках — это престижно. Поэтому к каждому матчу готовимся очень ответственно. За Карабахом я следил в прошлом году. Видел их выступления в Лиге чемпионов — они довольно хорошо играли. Это хорошая, амбициозная команда, которая навязывает соперникам тактическую и физическую борьбу. Поэтому мы будем тщательно готовиться.
Нужно выходить и побеждать. Других мыслей нет. Готовимся к игре. Сегодня проведем тренировку, почувствуем поле — и будем готовиться дальше
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