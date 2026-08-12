Нападающий Динамо Матвей Пономаренко поделился мыслями перед ответным матчем третьего раунда квалификации Лиги конференций против Карабаха. Слова игрока передает пресс-служба клуба.

Думаю, будет тяжелая игра, ведь читал, что на стадионе ожидается около 30 тысяч болельщиков, которые будут гнать свою команду вперед. Но мы ко всему готовы. У нас есть преимущество в один мяч, и мы приехали сюда побеждать и проходить дальше.

Любая игра в еврокубках — это престижно. Поэтому к каждому матчу готовимся очень ответственно. За Карабахом я следил в прошлом году. Видел их выступления в Лиге чемпионов — они довольно хорошо играли. Это хорошая, амбициозная команда, которая навязывает соперникам тактическую и физическую борьбу. Поэтому мы будем тщательно готовиться.

Нужно выходить и побеждать. Других мыслей нет. Готовимся к игре. Сегодня проведем тренировку, почувствуем поле — и будем готовиться дальше