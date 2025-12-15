Спортивный директор донецкого Шахтера Дарио Срна рассказал, по каким причинам клуб решил обратить внимание на нигерийского вингера Проспера Оба, который ранее защищал цвета черкасского ЛНЗ.

Хорватский специалист также поделился мнением о том, как в лагере горняков воспринимают нового игрока и чего от него ожидают в ближайшем будущем.

«Оба проявил себя в нашем чемпионате. Только пришел и сразу такую разницу делает, в том числе в матче с Шахтером. Это точно усиление, мы быстро закрыли трансфер. Все согласились – тренер, руководство. Президент дал добро, и все закрыли оперативно. Ослабили конкурента? Уважаем результат ЛНЗ, они заслужили первое место, но впереди ещё много матчей», – сказал Срна для Профутбол Digital.

В сезоне 2025/26 Проспер Оба провел за ЛНЗ 17 матчей во всех официальных соревнованиях, записав на свой счет восемь забитых мячей и четыре голевые передачи.

