Срна — о переходе Оба в Шахтер: «Только пришел и сразу такую разницу делает»
Спортивный директор «горняков» в восторге от игрока
24 минуты назад
Спортивный директор донецкого Шахтера Дарио Срна рассказал, по каким причинам клуб решил обратить внимание на нигерийского вингера Проспера Оба, который ранее защищал цвета черкасского ЛНЗ.
Хорватский специалист также поделился мнением о том, как в лагере горняков воспринимают нового игрока и чего от него ожидают в ближайшем будущем.
«Оба проявил себя в нашем чемпионате. Только пришел и сразу такую разницу делает, в том числе в матче с Шахтером. Это точно усиление, мы быстро закрыли трансфер. Все согласились – тренер, руководство.
Президент дал добро, и все закрыли оперативно. Ослабили конкурента? Уважаем результат ЛНЗ, они заслужили первое место, но впереди ещё много матчей», – сказал Срна для Профутбол Digital.
В сезоне 2025/26 Проспер Оба провел за ЛНЗ 17 матчей во всех официальных соревнованиях, записав на свой счет восемь забитых мячей и четыре голевые передачи.
