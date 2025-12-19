Вингер Динамо Владислав Кабаев поделился эмоциями после победы в матче заключительного тура общего этапа Лиги конференций против армянского Ноа (2:0). Слова игрока передает пресс-служба клуба.

Каждая победа добавляет и уверенности, и хорошего настроения. С кем бы мы ни играли, мы должны понимать, что «Динамо» – это бренд украинского футбола. Тем более сейчас, когда в стране война, люди смотрят на нас независимо от турнирного положения. Поэтому мы должны побеждать и показывать качественную игру.

Последние месяцы у нас был негативный опыт. Было много критики — и она была обоснованной, потому что не было результата ни в чемпионате, ни в еврокубках. Все понимали, что сейчас будет отпуск, но никто не приехал сюда с «чемоданным настроением». Все отдавались игре. У нас был разговор с тренерским штабом, с руководством – они верили в нас и настраивали на победу. Мы хотели закончить год с позитивом – и это удалось.

Игорь Владимирович Костюк много работал с молодежью, он хорошо знает возможности этих ребят. Осипенко, который сегодня не вышел, Захарченко хорошо себя проявляет, Редушко – это будущее «Динамо». Видно, что они не боятся играть на таком уровне. Тот же Пономаренко – три матча, три гола за взрослую команду. Это о многом говорит на таком уровне. Так что могу пожелать им только удачи в дальнейшем.

Я не могу сказать, что я какой-то старый, но для нас, старших игроков, это тоже плюс – ты не можешь расслабиться, потому что тебя постоянно поджимают. Это «Динамо» (Киев), и тут не будет такого, что будешь сидеть 2-3 года и ждать своего шанса. Играть будет тот, кто сильнее – независимо от возраста, 18 ему лет или 30.

Сейчас для меня много нового в плане требований тренера, молодежь же работала с ним продолжительное время. И если Игорь Владимирович привлекает их, значит они заслуживают этого.

Сейчас можно о многом говорить, но, как говорят, после драки кулаками не машут. Да, мы были близко, но, на мой взгляд, мы немного поздно включились. Это происходит и в Украине, и в еврокубках.

Играть на два фронта очень трудно, но в то же время это также кайф. Хотелось, чтобы у нас была евровесна. Не хочется сейчас говорить какие-то громкие слова про следующий год, давайте еще доживем, чтобы выйти туда... Конечно, где-то это было близко к нам, но, как мне кажется, мы добавляем – и качество игры у нас другое сейчас, и требования от тренера. Впереди сборы в Турции, так что есть над чем работать, будем больше знакомиться с тренерскими требованиями. Думаю, что у нас будет все хорошо в будущем.