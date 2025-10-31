Центральный защитник киевского Динамо Денис Попов, который покинул поле в конце кубкового матча с Шахтером из-за травмы, признался, что пока не уверен в своей готовности сыграть в 11-м туре УПЛ против горняков.

Футболист также прокомментировал уровень физической подготовки команды, подчеркнув, что переезды мешают полноценному восстановлению игроков. Цитирует игрока Трибуна.

«Пока еще неизвестно. Но буду готовиться, а потом будем решать. Точно сказать пока не могу. Я сам, конечно, хочу играть.

Я уже говорил, что это нелегко – с переездами и таким насыщенным графиком. Не сказал бы, что мы не готовы физически. Наверное, правильнее сказать, что у нас недостаточно времени на восстановление. За два-три дня матчи, плюс дорога. Это, конечно, не добавляет здоровья. В этом плане я соглашусь.

Что касается «физически не готовых» – не соглашусь. Была проделана хорошая работа на сборах, к тому же чемпионат уже в разгаре. Думаю, о неготовности говорить не приходится, – прокомментировал Попов.