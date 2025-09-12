Попов — о новом контракте с Эмполи: «Очень счастлив играть здесь»
Богдан Попов подписал с Эмполи контракт до 2028 года
около 1 часа назад
Богдан Попов/фото: Эмполи
Украинский форвард Эмполи Богдан Попов поделился своими впечатлениями после продления контракта с итальянской командой.
«Я рад, что продлил контракт, в Эмполи мне хорошо, и я очень счастлив играть здесь. Хочу поблагодарить клуб за проявленное доверие, тренера и своих товарищей по команде, которые всегда мне помогали.
Начало сезона было удачным, но мы не должны останавливаться на достигнутом. Я хочу продолжать работать, чтобы внести свой вклад и помочь команде достичь поставленных целей».
Стороны заключили новое соглашение сроком на три года. 18-летний нападающий продолжит карьеру в составе клуба до 2028 года.
