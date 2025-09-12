Украинский форвард Эмполи Богдан Попов поделился своими впечатлениями после продления контракта с итальянской командой.

«Я рад, что продлил контракт, в Эмполи мне хорошо, и я очень счастлив играть здесь. Хочу поблагодарить клуб за проявленное доверие, тренера и своих товарищей по команде, которые всегда мне помогали.

Начало сезона было удачным, но мы не должны останавливаться на достигнутом. Я хочу продолжать работать, чтобы внести свой вклад и помочь команде достичь поставленных целей».