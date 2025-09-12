Украинский форвард Богдан Попов подписал новый контракт с итальянским клубом Эмполи, сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с 18-летним нападающим рассчитано на три года.

В нынешнем сезоне Попов уже сыграл три матча за Эмполи во всех турнирах и сумел забить три мяча. По данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 600 тысяч евро.

Богдан перебрался в Эмполи осенью 2023 года. Полтора сезона он выступал за молодежный состав, а перед началом кампании-2025/26 был включен в первую команду.

Напомним, недавно Богдан Попов оформил дубль в составе Эмполи.