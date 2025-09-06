«Порівнянь з Довбиком не уникнути». Експерт оцінив трансфер Ваната в Жирону
Лучший снайпер УПЛ попробует проявить себя в Ла Лиге
33 минуты назад
Экс-футболист сборной Украины, глава Профсоюза футболистов Нидерландов (VVCS) Евгений Левченко в интервью XSPORT высказался о трансфере нападающего Владислава Ваната в Жирону.
Сравнений с Довбиком в Жироне не избежать. От него будут ожидать голов на регулярной основе, как это делал Артем. За Ванатом будет интересно наблюдать в Жироне. Насколько быстро Цыганков объяснит ван де Беку, Витселю, Лемару, как правильно обслуживать Влада или создавать ему ситуации, где за счет скорости и дриблинга он сможет убежать. Не стоит недооценивать роль Стуани, который будет помогать, чтобы отблагодарить болельщиков за терпение, когда на старте не все пойдет по сценарию, - рассказал Левченко.
