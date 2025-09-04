Украинский нападающий Жироны Владислав Ванат поделился мнением о своем игровом стиле, который ранее вызывал критику во время выступлений за Динамо.

Футболист отметил, что не считает использование различных тактических приемов чем-то неправильным. Он также привел другие примеры, чтобы подчеркнуть свою мысль.

«Все думают, что я какой-то там псих. Я обычный человек в жизни. На поле иногда нужно показать какие-то эмоции. Иногда, когда был мал, я анализировал действия соперника.

Например, выходит центральный защитник какой-то 1,95 м, а мне 21 или сколько. Мне нужно его подзавести немного, чтобы он ошибался. Я меньше. Где-то ударил там подбежал – бывало, это футбол.

Посмотрите, как играли Суарес, Диего Коста – они намного хуже играли, чем я, в плане своего поведения. Но люди добивались результата, так что был какой-то период, когда я так себя вел, потом немного изменился, но все равно говорят, что я псих. Псих так псих», – сказал Ванат для ютуб-канала Динамо.