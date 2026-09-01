Павел Василенко

Порту официально объявил о подписании мексиканского нападающего итальянского Милана Сантьяго Хименеса.

Отмечается, что переход 25-летнего футболиста состоялся на правах аренды на один год с правом последующего выкупа. Эта опция может стать обязательной при выполнении определенных условий.

В прошлом сезоне Сантьяго Хименес провел 18 матчей за Милан, отличившись одним забитым мячом и тремя голевыми передачами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.