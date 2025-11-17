В квалификационном матче к ЧМ-2026 сборная Португалии потерпела поражение на выезде от национальной команды Ирландии со счетом 0:2. Одним из ключевых эпизодов встречи стало удаление 40-летнего Криштиану Роналду в начале второго тайма. Форвард получил прямую красную карточку за удар локтем соперника.

По информации Record, португальскому нападающему может грозить дисквалификация на две или три игры, что ставит под угрозу его участие в стартовых матчах чемпионата мира – 2026.

Федерация футбола Португалии уже работает над подачей апелляции, стремясь добиться смягчения или отмены наказания. В федерации хотят, чтобы Роналду был в заявке национальной команды с первого матча мундиаля.