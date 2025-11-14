Михаил Цирюк

Пока украинские болельщики следили за тем, как сборная Франции громит команду Сергея Реброва в Париже, на других футбольных полях Европы также продолжалась борьба за путевку на мундиаль, поэтому предлагаем вашему вниманию обзор матчей четверга.

Азербайджан - Исландия 0:2

Еще перед стартом матча сборной Украины наш настрой немного испортили команды Азербайджана и Исландии. Для того, чтобы в матче последнего тура синьо-желтые имели право на ничью, украинцам была нужна осечка островитян.

Однако её, к сожалению, не произошло: голы Гудмундссона и Ингасона принесли Исландии выездную победу 2:0, и теперь именно она будет хозяйкой ситуации в борьбе за второе место в группе.

Армения - Венгрия 0:1

Минимальную победу над Арменией одержала сборная Венгрии. Судьбу встречи решил точный удар Барнабаша Варги на 33-й минуте, который позволил венграм подходить к матчу последнего тура на второй позиции.

Норвегия - Эстония 4:1

Единственный матч, в котором голы забивали обе команды, состоялся в Норвегии. Правда, одна из команд забивала значительно больше другой. Сборная Эстонии продержалась целый тайм, однако на старте второго полностью развалилась, пропустив четыре мяча подряд: дубли оформили Сёрлот и Холланд. Гости ответили голом престижа в исполнении Саармы, однако на большее их не хватило - 4:1.

Англия - Сербия 2:0

Англия, обеспечившая себе выход на мундиаль еще до этого матча, спокойно разобралась с Сербией, чем очень помогла сборной Албании. Три льва не пропустили в седьмом матче этого отбора подряд, а голами на Уэмбли отличились Сака и Эзе. Так что теперь в этой группе все окончательно ясно: Англия - на чемпионате мира, Албания - в плей-офф, а Сербия может и дальше играть товарищеские матчи со сборной России.

Андорра - Албания 0:1

Выход в плей-офф албанцев стал возможен благодаря минимальной победе над Андоррой. Гости заметно волновались и не могли забить в ворота футбольного карлика целых 67 минут, однако единственного гола в исполнении Асслани всё-таки хватило для достижения необходимого результата.

Ирландия - Португалия 2:0

Имела возможность решить все свои вопросы и сборная Португалии, но не воспользовалась ею. На своем поле Ирландия шокировала Селесао двумя голами от Перротта еще до перерыва. А в начале второго тайма планы гостей испортило удаление Роналду, который не сдержал эмоций, ударил соперника и получил за это прямую красную карточку.

Отыграться вдесятером португальцам не удалось, иразом с тем не удалось гарантировать себе первое место в группе. Вместо этого Ирландия смогла остаться в борьбе за плей-офф до последнего тура.

Молдова - Италия 0:2

Довольно обреченно выходили на свой поединок сборные Молдовы и Италии. Первые ещё давно утратили любые шансы побороться за путевку на мундиаль, а вторые имели сугубо теоретические шансы опередить Норвегию в борьбе за первое место.

Хозяева, ворота которых защищал вратарь ровенского Вереса Андрей Кожухарь, были очень близки к сенсационной ничьей, однако голы Манчини и Эспозито на 88 и 92 минутах соответственно таки не дали ей случиться. Ещё один интересный факт об этом матче - его обслуживала украинская бригада арбитров во главе с Николаем Балакой, и для рефери это точно был не самый тяжёлый поединок в карьере.

В материале использованы фото Getty Images.