Лиссабонская Бенфика упустила очки в первом матче нового сезона чемпионата Португалии. В домашнем матче «орлы» не смогли победить Академику де Визеу – 2:2.

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков начал матч за Бенфику в стартовом составе, провел на поле 64 минуты и получил жёлтую карточку.

«Судаков произвел хорошее впечатление в начале матча, особенно когда на левом фланге у боковой линии красиво обыграл Местанцу. Он пробивал по воротам, однако его удар успели перехватить.

Во втором тайме игра украинца начала спад, поэтому главный тренер был вынужден заменить его на Шельдерупа», – написало португальское издание A Bola.