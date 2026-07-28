После хаоса с Пирло. Манчини и Раньери возглавят новый проект сборной Италии
Известны подробности потенциальных назначений
около 4 часов назадПодписаться в
После громкой отставки Паоло Мальдини и Леонардо в Итальянской федерации футбола начался поиск нового руководства национальной команды. По информации нескольких итальянских источников, среди которых Sky Sport Italia, президент FIGC Джованни Малаго планирует доверить ключевые роли Клаудио Раньери и Роберто Манчини.
Ожидается, что Раньери станет новым техническим директором сборной Италии, тогда как Манчини является главным претендентом на должность главного тренера «Скуадры Адзурры».
Предыдущий проект с Мальдини и Леонардо просуществовал всего около двух недель. Его фактический крах произошел после того, как Малаго отказался утвердить Андреа Пирло на должность наставника сборной. Официальной причиной стали споры вокруг сотрудничества Пирло с российской букмекерской компанией Fonbet.
Одним из кандидатов на должность технического директора также был Джорджо Кьеллини, однако легендарный защитник заявил, что доволен своей нынешней работой в Ювентусе и не планирует покидать клуб.
В настоящее время в Риме проходит заседание руководства Федерации футбола Италии, на котором должны окончательно определиться с будущим национальной команды.
Для Манчини это может стать возвращением в сборную. Он уже возглавлял Италию с 2018 по 2023 год, выиграв чемпионат Европы, после чего неожиданно покинул команду ради работы со сборной Саудовской Аравии. Теперь 61-летний специалист может во второй раз возглавить «Скуадру Адзурру».