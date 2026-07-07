Павел Василенко

Опытный специалист Карло Анчелотти останется главным тренером сборной Бразилии, несмотря на поражение от Норвегии со счётом 1:2 в 1/8 финала чемпионата мира-2026.

Бразильская федерация футбола (CBF) заявила, что долгосрочный проект с Анчелотти остаётся неизменным, даже несмотря на то, что национальная сборная показала худший результат на чемпионате мира с 1966 года, пишет Goal.com.

Несмотря на растущее давление общественности после досрочного вылета, 67-летний Анчелотти быстро отреагировал в социальных сетях, чтобы положить конец спекуляциям о своём будущем и подтвердить свою решимость остаться на скамье запасных.

«Сегодня боль велика, но уверенность в том, что мы строим, не изменяется. Мы продолжим работать ради нашей национальной сборной. Всегда вместе. Всегда Бразилия!»

Контракт итальянского специалиста со сборной Бразилии действителен до середины 2030 года.