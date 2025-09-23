Ямаль поздравил Дембеле с получением Золотого мяча
Игрок Барселоны занял второе место
14 минут назад
Ламін Ямаль / фото - Барселона
Вингер Барселоны Ламин Ямаль сделал запись в своем аккаунте в соцсети после церемонии вручения Золотого мяча, где чемпионом стал нападающий ПСЖ Усман Дембеле.
Замысел Бога идеален: нужно подниматься, чтобы достичь вершины. Радуюсь победе в трофее Копа во второй раз и поздравляю Усмана Дембеле с наградой и отличным сезоном, – написал 18-летний футболист.
Ямаль занял второе место в голосовании за Золотой мяч 2025 года. В прошлом сезоне он провел 55 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 25 результативных передач. Усман Дембеле сыграл 53 поединка, в которых отличился 35 голами и 16 ассистами.