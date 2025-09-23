Пари Сен-Жермен планирует торжественную церемонию, чтобы показать болельщикам Золотой мяч, который завоевал нападающий Усман Дембеле. Мероприятие состоится в субботу, 27 сентября, перед началом матча 6 тура чемпионата Франции против Осера на стадионе Парк де Пренс. Об этом сообщил журналист RMC Sport Артур Перро в соцсети X.

По данным источника, клуб сейчас прорабатывает детали организации события, не раскрывая их публично.

В прошлом сезоне Дембеле провел 53 матча во всех турнирах, забил 35 голов и сделал 16 результативных передач. В составе ПСЖ он стал чемпионом Франции, выиграл национальные Кубок и Суперкубок, а также завоевал трофеи Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.