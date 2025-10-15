Сафонов решил покинуть ПСЖ из-за Забарного
Вратарь хочет уйти зимой
около 3 часов назад
Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов определился со своим будущим. Как сообщает французский портал Sport.fr, голкипер намерен покинуть клуб в поисках новой команды, где сможет получать регулярную игровую практику. Причиной такого решения стал тот факт, что Илля Забарный не воспринимает его как полноценного партнера и продолжает игнорировать.
В этом сезоне Сафонов не провел ни одной минуты в официальных матчах.
После семи туров ПСЖ набрал 16 очков и единолично возглавляет таблицу Лиги 1. В следующем туре коллектив Луиса Энрике на своем поле встретится со Страсбуром – матч состоится 17 октября, начало в 21:45 по Киеву.
Забарный в сезоне 2025/26 провел за парижский клуб восемь игр во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.
Ранее сообщалось, что Забарный узнал свою обновлённую стоимость после перехода в ПСЖ.
