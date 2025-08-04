Сергей Стаднюк

Завершение первого тура УПЛ подарит болельщикам интересное противостояние между Металлистом 1925 и Оболонью, которое состоится в понедельник, 4 августа, в 18:00 на Центральном городском стадионе в Житомире. Именно эта арена стала номинально домашней для харьковчан в новом сезоне из-за скандала с Левым берегом.

Обе команды накануне старта сезона презентовали новые комплекты формы. Никто не удивил: харьковчане – в традиционных желто-синих цветах с акцентом на современный минимализм, а киевляне – в ярком сочетании зеленого и белого.

Металлист 1925 в летнее межсезонье серьезно перезагрузил состав. Команду усилили Александр Мартынюк, Евгений Павлюк, косовар Батон Заберги, наконец к коллективу присоединился Илья Крупский, которого подписали еще зимой. На правах свободных агентов из Александрии пришли Артем Шабанов и Иван Калюжный, а также Денис Антюх из Зари. Вернулись из аренды Игорь Когут и Раймонд Овусу. Также должен был присоединиться Алексей Сидоров, но со скандалом сбежал за границу. В то время как команду покинули Андрей Борячук, Игорь Курило, Алексей Гусев, Василий Кравец, Владлен Юрченко и другие футболисты.

В составе Оболони появился защитник Евгений Пасич, арендованный из того же Металлиста 1925. В качестве свободных агентов пришли защитники Дмитрий Семенов и Евгений Шевченко, а также полузащитники Максим Чех и Артем Кулаковский. Также из Ворсклы был арендован полузащитник Иван Нестеренко. Однако список потерь «весомый»: ушли Данило Карась, Вадим Витенчук, Виталий Груша, Ростислав Тарануха, Петр Стасюк, Олег Ильин и Александр Осман. Сразу два голкипера Александр Рыбка и Артем Кичак завершили карьеру.

Обе команды стремятся удачно начать новый чемпионат, так что этот поединок обещает быть боевым и насыщенным. Смотрите матч в прямом эфире на канале UPL.TV.