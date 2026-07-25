Павел Василенко

Будущее 18-летнего полузащитника Гремио Габриэля Мека, которым активно интересуется донецкий Шахтер, остается неопределённым. Несмотря на то что бразильский клуб уже согласовал условия трансфера, окончательное решение зависит от самого футболиста.

По информации Portal do Gremista, Шахтер предложил за молодого хавбека 12 миллионов евро, и руководство Гремио приняло это предложение. Однако сам Мек пока не дал согласия на переезд в Украину, из-за чего оформление сделки приостановилось.

В Гремио считают продажу игрока в Шахтер самым выгодным вариантом в нынешнее летнее трансферное окно. Именно поэтому представители клуба недавно пытались связаться с футболистом и его окружением, чтобы обсудить дальнейшие шаги, однако ответа так и не получили.

На данный момент бразильский клуб рассматривает два сценария развития событий. Первый – трансфер в Шахтер после получения согласия игрока. Второй – продление контракта с Меком и его дальнейшие выступления за Гремио.

В нынешнем сезоне бразильский полузащитник провел 29 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действителен до 30 июня 2027 года, а Transfermarkt оценивает футболиста в 16 миллионов евро.