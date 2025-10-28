Павел Василенко

Бывший главный тренер Ноттингем Форест Анге Постекоглу является фаворитом на должность тренера Селтика, который находится в поиске нового наставника после увольнения Брендана Роджерса.

Селтик работает над перестановками в команде, а уход Роджерса открывает путь для возможного возвращения тренера, который оставил значительный след в клубе. В настоящее время 73-летний Мартин О'Нил занял должность временного менеджера, вернувшись на скамейку запасных после шестилетнего перерыва.

По данным шотландских СМИ, Постекоглу является главным кандидатом на замену Роджерса. Его предыдущее пребывание в Глазго было чрезвычайно успешным, поскольку он привел команду к пяти трофеям за два сезона: двум чемпионским титулам, одному Кубку и двум Кубкам Лиги, завоевав расположение болельщиков.

Его недавний опыт в Англии с Ноттингем Форест был коротким и неудачным, так как его уволили всего через 39 дней после того, как Постекоглу возглавил команду (шесть поражений и две ничьи в восьми матчах).