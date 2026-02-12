Экс-наставник Тоттенхэма Ангелос Постекоглу поделился мнением о лондонском клубе, его слова цитирует ESPN.

«Очевидно, Тоттенхэм построил невероятный стадион, невероятную тренировочную базу. Но если взглянуть на расходы, особенно на структуру заработной платы, это не топ-клуб. Я видел это потому, что мы не выходили на рынок, чтобы подписать игроков.

Я пытался сломать менталитет Тоттенхэма. Все мои разговоры о трофее во второй год работы были ради клуба. Никто внутри не осмелился бы сказать такое – потому что они слишком боялись. Они были близки к титулу несколько раз.

И вот мы это сломали, выиграв что-то. И что они сделали? Все разрушили и начали заново. Интересно, чего они пытаются достичь?», – сказал Постекоглу.