Лондонский Тоттенхэм начал поиск нового главного тренера после увольнения Томаса Франка и уже сделал первые шаги на трансферном рынке наставников.

Как сообщает Indykaila News, представители английского клуба обратились к главному тренеру мадридского Атлетико Диего Симеоне. По информации источника, аргентинский специалист дал понять, что готов рассмотреть любые предложения по трудоустройству, начиная с следующего лета.

Напомним, Томас Франк возглавлял шпор с лета 2025 года, однако руководство клуба приняло решение о прекращении сотрудничества.

Диего Симеоне работает с Атлетико с 2011 года и является одним из самых авторитетных тренеров в Европе. Под его руководством мадридский клуб неоднократно боролся за чемпионство в Испании и доходил до финала Лиги чемпионов.

После 26 туров текущего сезона английской Премьер-лиги Тоттенхэм имеет в своем активе 29 очков и занимает 16 место в турнирной таблице. В следующем матче АПЛ лондонцы примут Арсенал на собственном стадионе.