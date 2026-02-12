Бывший главный тренер Тоттенхэма Гарри Реднапп, который возглавлял лондонский клуб в период с 2008 по 2012 год, подтвердил свою готовность снова стать у руля команды.

Накануне руководство шпор приняло решение об увольнении Томаса Франка. Под его руководством команда оказалась в сложном турнирном положении, продолжив безвыигрышную серию до восьми матчей подряд.

С учетом ситуации клуб может рассмотреть вариант с назначением временного наставника до завершения сезона. 78-летний Реднапп заявил, что готов помочь команде в непростой борьбе за сохранение места в элите.

Конечно, я хотел бы получить работу в Тоттенхэме. Справился бы я? Конечно, справился бы. У них есть мой номер. Если кто-то хочет мне позвонить, они знают, как меня найти. Впрочем, я реалист и не витаю в облаках. Очень сомнительно, что я получу эту должность, — заявил Реднапп.

В настоящее время Тоттенхэм продолжает поиски нового наставника, который сможет стабилизировать результаты команды в АПЛ.