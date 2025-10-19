Потомки Симеоне продолжают быть поводом для гордости Эль-Чоло
На глазах у отца
около 1 часа назад
Диего Симеоне / Фото - Getty Images
Атлетико выдержал победу над Осасуной в домашнем матче 9-го тура Ла Лиги. Матч в Мадриде завершился со счётом 1:0.
Команды 70 минут не могли открыть счёт, несмотря на бешеное преимущество команды Диего Симеоне по всем параметрам.
Победу для «кольчонерос» принес аргентинский дуэт Симеоне-Альмада, который организовал победный гол для Атлетико.
Интересно, что в эту субботу оба наследника наставника Атлетико дали повод для гордости Эль-Чоло, вспомнив победный гол Джованни Симеоне за Торино в ворота бывшего клуба - Наполи (1:0).
Ла Лига. 9 тур
Атлетико - Осасуна 1:0
Гол: Альмада, 69