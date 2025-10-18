Отменённый на 94-й минуте гол сделал невероятный подарок для Довбика
Лидер Серии А Наполи сенсационно проиграл Торино
около 1 часа назад
В седьмом туре итальянской Серии А Наполи на выезде сенсационно уступил Торино.
Напряженный матч с минимумом моментов увидели болельщики. Хозяева воспользовались своей возможностью на 32-й минуте. Джованни Симеоне точным ударом открыл счет и вывел «быков» вперед.
После перерыва Наполи усилил давление, но оборона Турина дала трещину лишь раз. На 94-й минуте Ноа Ланг, казалось бы, сравнял счет, но взятие ворот отменили из-за офсайда. Таким образом, встреча завершилась минимальной победой хозяев.
Наполи остался с 15 очками в турнирной таблице и подарил Роме Артема Довбика шанс единолично возглавить чемпионат.
Серия А, седьмой тур
Торино - Наполи 1:0
Гол: Симеоне 32
Торино: Исраель, Тамез, Марипан, Коко, Педерсен, Асслани (Исмаили 84), Касадеи, Нкунку (Бираги 75), Адамс (Сапата 84), Симеоне (Нгонг 62), Влашич (Гинейтис 75)
Наполи: Милинкович-Савич, Ди Лоренцо, Беукема, Жезус (Буонджорно 63), Оливера (Ланг 64), Гилмор (Элмас 82), Ангисса, Де Брюйне, Нерес (Полиано 74), Лукка (Амброзино 74), Спинаццола
Предупреждения: Исраель, 42 – Жезус, 10, Ланг, 90+4
Обзор матча будет доступен на странице события Торино – Наполи.