Сергей Стаднюк

В седьмом туре итальянской Серии А Наполи на выезде сенсационно уступил Торино.

Напряженный матч с минимумом моментов увидели болельщики. Хозяева воспользовались своей возможностью на 32-й минуте. Джованни Симеоне точным ударом открыл счет и вывел «быков» вперед.

После перерыва Наполи усилил давление, но оборона Турина дала трещину лишь раз. На 94-й минуте Ноа Ланг, казалось бы, сравнял счет, но взятие ворот отменили из-за офсайда. Таким образом, встреча завершилась минимальной победой хозяев.

Наполи остался с 15 очками в турнирной таблице и подарил Роме Артема Довбика шанс единолично возглавить чемпионат.

Серия А, седьмой тур

Торино - Наполи 1:0

Гол: Симеоне 32

Торино: Исраель, Тамез, Марипан, Коко, Педерсен, Асслани (Исмаили 84), Касадеи, Нкунку (Бираги 75), Адамс (Сапата 84), Симеоне (Нгонг 62), Влашич (Гинейтис 75)

Наполи: Милинкович-Савич, Ди Лоренцо, Беукема, Жезус (Буонджорно 63), Оливера (Ланг 64), Гилмор (Элмас 82), Ангисса, Де Брюйне, Нерес (Полиано 74), Лукка (Амброзино 74), Спинаццола

Предупреждения: Исраель, 42 – Жезус, 10, Ланг, 90+4

Обзор матча будет доступен на странице события Торино – Наполи.