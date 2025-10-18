Сергей Стаднюк

В центральном матче девятого тура испанской Ла Лиги Вильярреал не смог удержать победу над Бетисом, пропустив в конце. Поединок завершился со счетом 2:2.

Команда Марселино провела отличный матч и выглядела сильнее соперника как в игре, так и по моментам. В составе хозяев снова вышел юный Пау Наварро, который со сборной Испании U-20 выбил украинцев из чемпионата мира-2025. Первым забил Бьюкенен великолепным дальним ударом, а после перерыва Молейро удвоил преимущество хозяев.

Однако Бетис не сдался. Уже через три минуты Антони сократил отставание, а в компенсированное время оформил дубль и спас ничью для андалусийцев.

Вильярреал набрал 17 очков в турнирной таблице и остался третьим. Бетис уступает конкуренту один балл.

Ла Лига, девятый тур

Вильярреал – Бетис 2:2

Голы: Бьюкенен, 44, Молейро, 64 – Антони, 66, 90+4

Вильярреал: Тенас, Наварро, Марин, Вейга, Педраса (Соломон 81), Бьюкенен, Комесанья, Парехо (Гуе 73), Молейро (Кардона 73), Морено (Пепе 63), Олувасеи (Перес 63)

Бетис: Лопес, Бельерин (Гарсия 90), Гомес, Натан, Фирпо, Форнальс, Амрабат, Рока (Ло Чельсо 58), Антони, Эззальзули (Руйбаль 69), Кучо

Предупреждения: Бьюкенен, 90 – Форнальс, 90

Обзор матча будет доступен на странице события Вильярреал – Бетис.