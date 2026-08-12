Сергей Разумовский

Ровенский Верес заинтересован в трансфере украинского нападающего Никиты Александрова, который в настоящее время выступает в системе испанского Хетафе. Клуб Украинской Премьер-лиги планирует усилить атакующую линию и рассматривает 21-летнего форварда как один из вариантов для укрепления состава.

Ранее сообщалось, что Верес уже обратил внимание на Александрова и изучает возможность его перехода. По информации «ТаТоТаке», футболист готов вернуться в Украину, если сторонам удастся согласовать условия сотрудничества.

Никита Александров родился в Днепре и является воспитанником академии Динамо. В юном возрасте нападающий покинул Украину и продолжил футбольную подготовку в Испании. В Хетафе он присоединился год назад, перейдя из Вильярреала.

Форвард также имеет опыт выступлений за юношескую сборную Украины возрастом до 19 лет. В национальной команде своего возраста Александров рассматривался как один из перспективных нападающих.

Украинец выделяется значительными антропометрическими данными. Его рост составляет 194 сантиметра, поэтому футболист может быть особенно полезным в борьбе за верховые мячи, во время стандартных положений и при игре на завершение атак.

Ранее киевское Динамо лишь на последних минутах вырвало победу над Вересом (2:1).