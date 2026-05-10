Денис Седашов

Руководитель киевского Динамо Игорь Костюк прокомментировал ничейный результат в матче с ЛНЗ (0:0) и поделился планами на будущее. Тренер подчеркнул, что несмотря на доминирование Шахтера в текущем сезоне, киевляне не изменят своей философии. Слова приводит пресс-служба бело-синих.

По словам Костюка, ключевая разница между грандами заключается в подходе к формированию состава:

Вы видите, что наша философия, которую поддерживает руководство клуба, базируется на собственных воспитанниках. Конечно, нам нужны качественные футболисты для усиления. Шахтер движется другим путем — они покупают дорогих игроков. Мы же будем конкурировать за счет своих футболистов, организации игры и качества наших исполнителей. Думаю, в следующем сезоне ситуация уже не будет такой, как в этом году. Но мы понимаем, что молодым игрокам нужно время, чтобы прогрессировать. Игорь Костюк

После этой ничьей Динамо набрало 48 очков и фактически усложнило себе борьбу за еврокубки через чемпионат. За три тура до финиша киевляне значительно отстают от второго Полесья, у которого 55 баллов.

Теперь для выхода в Лигу Европы Динамо необходимо победить Чернигов в финале Кубка Украины.