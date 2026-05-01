Сергей Разумовский

Киевское Динамо может получить важное кадровое усиление накануне матча 26-го тура Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26. В воскресенье, 3 мая, столичный клуб проведет принципиальный матч, и тренерский штаб рассчитывает на возвращение одного из ключевых исполнителей.

Накануне игры команда провела тренировку под руководством главного тренера Игоря Костюка. Во время подготовки к матчу к общей группе присоединился полузащитник национальной сборной Украины Николай Михайленко. О возвращении футболиста к полноценным тренировкам стало известно из видео, опубликованного пресс-службой Динамо.

Ранее 24-летний хавбек получил повреждение икроножной мышцы, из-за чего был вынужден пропустить матч предыдущего тура чемпионата против Кривбасса. Из-за травмы игрок даже не попал в заявку на ту встречу. Предварительно сообщалось, что восстановление займет больше времени, и возвращение Михайленко на поле ожидалось лишь в матче 27-го тура против ЛНЗ.

Тем не менее процесс реабилитации оказался быстрее, чем прогнозировали медики и тренерский штаб. После возвращения к полноценным тренировкам полузащитник имеет хорошие шансы принять участие уже в ближайшем матче чемпионата. Речь идет о принципиальном противостоянии Динамо с Шахтером, в котором его присутствие может стать важным фактором для команды.

В текущем сезоне Николай Михайленко является одним из игроков, которые регулярно появляются на поле в составе киевлян. Во всех турнирах он провел 30 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Последний раз футболист выходил на поле 11 апреля, после чего был вынужден взять паузу из-за травмы. Теперь же полузащитник близок к возвращению и может помочь команде уже в ближайшем матче чемпионата.

Отметим, что возвращение Михайленко важно в контексте травмы основного опорника Динамо Владимира Бражко.