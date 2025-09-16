Президент Барселоны Жоан Лапорта сделал приоритетной задачей на будущее подписание Эрлинга Холанда. Руководство клуба убеждено, что имеют реальные шансы переманить форварда Манчестер Сити, несмотря на его действующий контракт с английским клубом до 2034 года.

Летом 2026 каталонцы будут вынуждены искать нового лидера атаки, поскольку Роберт Левандовски станет свободным агентом. Учитывая его возраст, вероятность продления соглашения выглядит минимальной.

Кроме Холанда, Барселона следит за Хулианом Альваресом, который выступает за Атлетико, однако именно норвежский бомбардир остается главной целью Лапорты, отмечает Goal.com.

Ранее сообщалось, что легенда Лиона и экс-игрок Барселоны официально объявил о завершении карьеры.