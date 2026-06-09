Павел Василенко

Осталось всего несколько дней до начала чемпионата мира, который будут принимать США, Канада и Мексика. Это будет самый большой финальный турнир в истории. Впервые в нем примут участие 48 команд вместо 32, что увеличит количество матчей с 64 до 104.

Для этого необходима соответствующая инфраструктура: матчи примут всего 16 стадионов в трех странах. Менее известным фактом является то, что большинство стадионов не смогут сохранить свои нынешние названия во время соревнований.

Причина проста: многие стадионы носят названия спонсоров, но ФИФА предоставляет эксклюзивные маркетинговые права своим официальным партнерам во время турнира. Поэтому арены должны отказаться от коммерческих названий.

Например, стадион AT&T в Арлингтоне, штат Техас, домашний стадион команды «Даллас Ковбойз», не сможет рекламировать телекоммуникационную компанию во время чемпионата мира. Вместо этого, по данным Bild, арена на примерно 80 000 мест будет называться просто «Даллас Стадиум».

Эта модель также применяется и к некоторым другим стадионам, на которых пройдут матчи ЧМ-2026.

Чемпионат мира начнется 11 июня матчем между Мексикой и Южной Африкой. Это повторение первого матча турнира 2010 года. Финал запланирован на 19 июля.

Ранее сообщалось, кто является фаворитом ЧМ-2026.