Президент ФИФА стал главным путешественником ЧМ-2026 – 24 матча за рекордный график
50 тысяч километров ради мундиаля
около 2 часов назадПодписаться в
Джанни Инфантино. Фото - Getty Images
Президент ФИФА Джанни Инфантино в течение двух недель посетил 24 матча группового этапа Чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщает BBC.
Официальный представитель путешествовал частным самолетом. Самолет пролетел более 50 000 километров с начала турнира 11 июня до 27 июня.
Инфантино провел в воздухе 66 часов, самый длинный перелет был из Майами в Сиэтл, преодолев более 4000 километров.
Чемпионат мира проводится в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике. Турнир принимают шестнадцать городов. Впервые в истории в чемпионате мира участвуют 48 команд.