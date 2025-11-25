Журналист ТаТоТаке: «Буткевич имеет еще одну личную мечту — как можно больше житомирских игроков в составе первой команды Полесья»
Спортивный директор Шевчук сосредоточится на развитии академии и молодежных команд
16 минут назад
Журналист Михаил Спиваковский в эфире ТаТоТаке поделился информацией об изменениях в структуре житомирского Полесья. По его данным, спортивный директор клуба Вячеслав Шевчук перейдет в новую роль, связанную с развитием молодежной вертикали.
Еще один инсайд – переориентация спортивного директора клуба Вячеслава Шевчука, который теперь будет сосредоточен на развитии молодежного сектора. По моим данным, его опыт, профессионализм и порядочность сейчас востребованы именно в этом направлении.
Существует конкретное задание поднять Полесье-2 в Первую лигу. Насколько я знаю, Буткевич имеет еще одну личную мечту. Судя по всему, ее будет воплощать Вячеслав Шевчук – как можно больше житомирских игроков в составе первой команды Полесья, – сказал Спиваковский.
Деятельность Шевчука в рамках обновленного направления должна быть направлена на системную подготовку местных футболистов, которые смогут усилить основной состав в ближайшие годы.
Напомним, в 13-м туре УПЛ Полесье не смогло дома обыграть Эпицентр (0:0).