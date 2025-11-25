Журналист Михаил Спиваковский в эфире ТаТоТаке поделился информацией об изменениях в структуре житомирского Полесья. По его данным, спортивный директор клуба Вячеслав Шевчук перейдет в новую роль, связанную с развитием молодежной вертикали.

Еще один инсайд – переориентация спортивного директора клуба Вячеслава Шевчука, который теперь будет сосредоточен на развитии молодежного сектора. По моим данным, его опыт, профессионализм и порядочность сейчас востребованы именно в этом направлении.

Существует конкретное задание поднять Полесье-2 в Первую лигу. Насколько я знаю, Буткевич имеет еще одну личную мечту. Судя по всему, ее будет воплощать Вячеслав Шевчук – как можно больше житомирских игроков в составе первой команды Полесья, – сказал Спиваковский.